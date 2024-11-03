Количество подхвативших мощный вирус в Турции растёт

После публикации SHOT о странном вирусе, нам начали писать туристы, которые массово болеют в отпуске и после. Одна из семей сейчас лежит под капельницами в госпитале в Анталье. Супруги с сыном отдыхали в AKKA Hotels Antedon. По словам туристов, у них появились те же симптомы — высокая температура, которая никак не сбивается, жуткая слабость и сыпь.