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Количество подхвативших мощный вирус в Турции растёт

На похожие симптомы жалуются туристы не только в Белеке, но и в Кемере и Сиде.

По одной из версий, это вспышка Коксаки, так как у детей и взрослых через некоторое время появляется сыпь на ногах и руках.

После публикации SHOT о странном вирусе, нам начали писать туристы, которые массово болеют в отпуске и после. Одна из семей сейчас лежит под капельницами в госпитале в Анталье. Супруги с сыном отдыхали в AKKA Hotels Antedon. По словам туристов, у них появились те же симптомы — высокая температура, которая никак не сбивается, жуткая слабость и сыпь.

Другие туристы из Москвы рассказали, что подхватили инфекцию в пятизвёздочнике Sirene Belek ещё летом, но до сих пор не пришли в себя:.

«На пятый день отпуска заболел годовалый ребёнок, через пару дней я и жена. Думали, обычная простуда с осложнениями. Лечились жаропонижающими с парацетамолом. Уже в Москве по симптомам поняли, что был именно Коксаки. Слабость после заболевания длилась ещё недели три».

«Через 10 дней стали ногти отслаиваться на руках и ногах. После того как гнойные волдыри прошли, на пятках также стала отслаиваться кожа. Сход верхних слоёв ногтей и кожи говорит о том, что в них накопились токсины от перенесённого заболевания. Очень тяжёлое состояние было».

О нескольких десятках заболевших сообщают россияне, отдыхающие в пятизвёздочном отеле Lrs Port River в Сиде.

Ранее мы писали, что в последние дни на побережье турецкого Белека несколько десятков туристов попали в местный госпиталь с температурой выше 39 и сыпью. Сейчас же случаи заболевания фиксируются уже по всей Антальи, несмотря на опровержения отелей.

туризм и отдых