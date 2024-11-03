Количество подхвативших мощный вирус в Турции растёт

По одной из версий, это вспышка Коксаки, так как у детей и взрослых через некоторое время появляется сыпь на ногах и руках.
После публикации SHOT о странном вирусе, нам начали писать туристы, которые массово болеют в отпуске и после. Одна из семей сейчас лежит под капельницами в госпитале в Анталье. Супруги с сыном отдыхали в AKKA Hotels Antedon. По словам туристов, у них появились те же симптомы — высокая температура, которая никак не сбивается, жуткая слабость и сыпь.
Другие туристы из Москвы рассказали, что подхватили инфекцию в пятизвёздочнике Sirene Belek ещё летом, но до сих пор не пришли в себя:.
«На пятый день отпуска заболел годовалый ребёнок, через пару дней я и жена. Думали, обычная простуда с осложнениями. Лечились жаропонижающими с парацетамолом. Уже в Москве по симптомам поняли, что был именно Коксаки. Слабость после заболевания длилась ещё недели три».
«Через 10 дней стали ногти отслаиваться на руках и ногах. После того как гнойные волдыри прошли, на пятках также стала отслаиваться кожа. Сход верхних слоёв ногтей и кожи говорит о том, что в них накопились токсины от перенесённого заболевания. Очень тяжёлое состояние было».
О нескольких десятках заболевших сообщают россияне, отдыхающие в пятизвёздочном отеле Lrs Port River в Сиде.
Ранее мы писали, что в последние дни на побережье турецкого Белека несколько десятков туристов попали в местный госпиталь с температурой выше 39 и сыпью. Сейчас же случаи заболевания фиксируются уже по всей Антальи, несмотря на опровержения отелей.