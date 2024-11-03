Мошенники стали богаче на полмиллиона рублей благодаря доверчивой омичке

Жительница Омска хотела найти работу, а в итоге потеряла полмиллиона рублей. О том, как все произошло, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Женщина откликнулась на вакансию после недолгих раздумий. Спустя некоторое время ей перезвонили. Собеседница сообщила ей, что должность занята, и предложила заработать на инвестициях.
Омичка поверила и скачала специальное приложение. Когда доход слишком быстро начал расти, она взяла кредит в банке на сумму более 475 тыс. рублей и перевела деньги мошенникам.
По факту произошедшего полицейские завели уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее мы сообщали, что в Омске мигрант может отправиться в колонию за сообщение следователю в мессенджере.