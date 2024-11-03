Суд назначил москвичу исправительные работы за кражу букета из 44 белых роз

Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.
Отмечается, что грабитель, уже ранее судимый, открыл холодильник с цветами и забрал с полки букет из 44 белых роз, игнорируя требования продавца прекратить данные действия. После он сбежал с места преступления.
Суд учёл, что преступник положительно характеризуется и имеет на иждивении родственников, поэтому назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из заработка 10% в доход государства.
Ранее в Британии задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в краже 22 т сыра.