Трагедия в Новосибирске: пожилая женщина погибла в пожаре в пятиэтажке

В Новосибирске произошла трагедия: вечером 2 ноября в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 31 (Железнодорожный район) произошёл пожар, жертвой которого стала женщина 1949 года рождения.
По данным пресс-службы управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, из горящего здания были эвакуированы 20 человек. К сожалению, спасти пенсионерку не удалось. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
В настоящее время следствие проводит доследственную проверку. Для установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. По её результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее BFM-Новосибирск писал про ночную аварию на Комсомольской в Новосибирске.