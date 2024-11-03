В Красноярске пенсионер по указке мошенников продал квартиру и отдал им почти 5 млн рублей

68-летний пенсионер из Красноярска стал жертвой мошенников и отдал им крупную сумму.
Как рассказали в краевой прокуратуре, в августе этого года красноярцу позвонил мошенник и представился службой поддержки сервиса «Госуслуги». Он пояснил, что личный аккаунт мужчины взломали, а данные украли.
Чтобы спасти благополучие аферист убедил жертву последовать к банкомату, снять все свои сбережения и перевести их на «безопасный счет». В итоге за несколько дней пострадавший потерял первые 1,8 млн руб.
Позже с мужчиной снова связались киберпреступники, но уже от лица правоохранителей. Они рассказали, что вымышленные «злодеи» продолжают атаку и выставили квартиру красноярца на продажу. Чтобы избежать неприятностей, лжеспасители указали в срочном порядке провести «фиктивную сделку».
Пенсионер сделал, как и просили. В конце сентября он продал свое жилье за 2,9 млн руб. Вырученную сумму передал некоему «инкассатору», который назвал кодовое слово.
И когда мужчина осознал, что стал жертвой аферистов, то обратился за помощью к правоохранителям.
«Уважаемые граждане, будьте бдительны! Никогда не сообщайте свои персональные данные и данные банковских карт по телефону, не осуществляйте без необходимости займ денежных средств в банковских учреждениях, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранителем! — в очередной раз предупреждают полицейские».