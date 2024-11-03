В Красноярске пенсионер по указке мошенников продал квартиру и отдал им почти 5 млн рублей

«Уважаемые граждане, будьте бдительны! Никогда не сообщайте свои персональные данные и данные банковских карт по телефону, не осуществляйте без необходимости займ денежных средств в банковских учреждениях, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранителем! — в очередной раз предупреждают полицейские».