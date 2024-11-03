Спаслась только мать: в Ростовской области пожар унес жизни двух детей и 43-летнего мужчины

В этот момент из горящего дома выбежала женщина. Двое ее детей четырех и трех лет не смогли спастись. При пожаре погиб и 43-летний знакомый. Полностью справиться с огнем удалось в 03:20. Когда спасатели осматривали сгоревший дом, то обнаружили тела детей и мужчины.