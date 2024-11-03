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Спаслась только мать: в Ростовской области пожар унес жизни двух детей и 43-летнего мужчины

В селе Александровка при пожаре в частном доме погибли три человека, в том числе двое детей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пожар унес жизни двух детей и 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла в ночь на 3 ноября в хуторе Александровка на улице Октябрьской.

По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 00:31. Местные жители, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка ста квадратных метров жилья. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь.

В этот момент из горящего дома выбежала женщина. Двое ее детей четырех и трех лет не смогли спастись. При пожаре погиб и 43-летний знакомый. Полностью справиться с огнем удалось в 03:20. Когда спасатели осматривали сгоревший дом, то обнаружили тела детей и мужчины.

На месте ЧП работали девять пожарных и четыре спецмашины. Причина возгорания устанавливается.