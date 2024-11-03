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За минувшие сутки в Башкирии произошло 13 ДТП

За минувшие сутки в Башкирии произошло 13 ДТП.

Источник: Башинформ

Минтранс Башкирии проинформировал об обстановке на дорогах республики за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки в республике произошло 13 ДТП, из них в Уфе — 7, пострадало 12 человек, погибших 1.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость. Ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.