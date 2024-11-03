Пожар унес жизнь 20-летней жительницы Башкирии

Сегодня рано утром, 3 ноября, в Бураевском районе Башкирии произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом рассказали пресс-службы МЧС региона и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Трагедия случилась в деревне Абдуллино. Согласно предварительным данным, здесь загорелась баня, а потом пламя быстро перекинулось на бревенчатый дом и гараж, также сгорел автомобиль Lada Vesta.
Тушением занимались огнеборцы МЧС и добровольной пожарной команды Бураевского сельского совета. Специалисты потушили пожар на площади 72 квадратных метров. Всего было привлечено девять человек и четыре единицы техники.
К сожалению, в ходе ликвидации горения в доме были обнаружены фрагменты тела 20-летней девушки. Кроме того, с ожогами и в шоковом состоянии в Бураевскую центральную районную больницу был экстренно доставлен 24-летний парень.
Причина ЧП устанавливается, на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. С целью изучения обстоятельств инцидента и дальнейшего анализа по недопущению подобных случаев на место инцидента выезжал инструктор Госкомитета Башкирии по ЧС.
— Используйте только исправное газовое оборудование. Не оставляйте пищу на зажженной газовой или электрической плите без присмотра. Установите пожарный извещатель. Громким звуком он предупредит о пожаре. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112, — настоятельно порекомендовали в ГК ЧС.
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