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Бастрыкин ждет доклад по делу об избиении школьницы около ТРК в Челябинске

Возбуждены два уголовных дела, ход расследования на контроле.

Источник: РИА "Новости"

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании делу по факту издевательств над несовершеннолетней девочкой в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, в Сети появился ролик, где несколько школьниц бьет руками и ногами стоящую на коленях сверстницу, угрожая и заставляя за что-то извиняться. По данным полиции, запись была сделана возле ТРК «Горки» в Тракторозаводском районе Челябинска. Всех участников конфликта нашли, а двух девочек, наносивших удары, поставили на учет в ПДН.

Также возбуждены уголовные дела о хулиганстве и угрозе убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела», — уточняют в пресс-службе регионального СК.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся.