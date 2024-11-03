Бастрыкин ждет доклад по делу об избиении школьницы около ТРК в Челябинске

Напомним, в Сети появился ролик, где несколько школьниц бьет руками и ногами стоящую на коленях сверстницу, угрожая и заставляя за что-то извиняться. По данным полиции, запись была сделана возле ТРК «Горки» в Тракторозаводском районе Челябинска. Всех участников конфликта нашли, а двух девочек, наносивших удары, поставили на учет в ПДН.