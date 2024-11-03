Нападение стаи бродячих собак на ребёнка в Хабаровске изучит Бастрыкин

Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.
Напомним, инцидент произошёл 1 ноября во двое ЖК «Парус» на Юнгов. 8-летний ребёнок вышел поиграть на детской площадке, когда на него накинулась стая собак. Животные порвали куртку и повалили мальчика на землю, но тот сумел вырваться и убежать домой.
В результате произошедшего школьник получил рану. Повреждение было обработано на дому, сейчас жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.
Бастрыкин получил доложить, как продвигается расследование уголовного дела, возбужденного СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО по статье 293 УК РФ «Халатность». Доклад представит глава краевого Следкома Сергей Степанов.