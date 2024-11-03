Нападение стаи бродячих собак на ребёнка в Хабаровске изучит Бастрыкин

Напомним, инцидент произошёл 1 ноября во двое ЖК «Парус» на Юнгов. 8-летний ребёнок вышел поиграть на детской площадке, когда на него накинулась стая собак. Животные порвали куртку и повалили мальчика на землю, но тот сумел вырваться и убежать домой.