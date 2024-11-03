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Сильный пожар произошел в отделении «Сбербанка» в Энергетике

Короткое замыкание, вероятно, стало причиной большого пожара в Братске. В жилом районе Энергетик произошло возгорание в отделении «Сбербанка», которое было закрыто на ремонт. Фото и видео с места происшествия в соцсетях и телеграм-каналах опубликовали очевидцы, передает ИА «ТК Город».

Источник: Соцсети

Судя по сообщениям жителей Братска, пожар возник днем 2 ноября. Огонь моментально охватил большую часть здания. И мог перекинуться на стоящие рядом автомобили. К моменту приезда пожарных отделение «Сбербанка» на улице Холоднова уже полыхало. Впрочем, огнеборцам удалось оперативно ликвидировать открытый огонь.

По данным, которые привел у себя в телеграм-канале мэр Братска Александр Дубровин, в результате пожара пострадал один из рабочих, выполнявших ремонт. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался. Главная версия причины пожара — короткое замыкание электропроводки.

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