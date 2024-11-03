Сильный пожар произошел в отделении «Сбербанка» в Энергетике

По данным, которые привел у себя в телеграм-канале мэр Братска Александр Дубровин, в результате пожара пострадал один из рабочих, выполнявших ремонт. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался. Главная версия причины пожара — короткое замыкание электропроводки.