Сильный пожар произошел в отделении «Сбербанка» в Энергетике

Судя по сообщениям жителей Братска, пожар возник днем 2 ноября. Огонь моментально охватил большую часть здания. И мог перекинуться на стоящие рядом автомобили. К моменту приезда пожарных отделение «Сбербанка» на улице Холоднова уже полыхало. Впрочем, огнеборцам удалось оперативно ликвидировать открытый огонь.
По данным, которые привел у себя в телеграм-канале мэр Братска Александр Дубровин, в результате пожара пострадал один из рабочих, выполнявших ремонт. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался. Главная версия причины пожара — короткое замыкание электропроводки.