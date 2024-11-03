В Крыму спасатели нашли заблудившегося мужчину

В Кировском районе Крыма нашли мужчину, заблудившегося в горно-лесной местности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Мужчина вышел в однодневный поход. Когда потемнело, турист не смог найти обратный путь. Поэтому он обратился за помощью.
«Спасателями специализированного отряда Главного управления и ГКУ “Крым-Спас” турист обнаружен в районе монастыря Сурб-Хач», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что медицинская помощь мужчине не потребовалась. В ведомстве добавили, что всего к поискам привлекли шестерых спасателей и две единицы техники.