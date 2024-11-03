В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways

ТАШКЕНТ, 3 ноя — РИА Новости. Самолёт Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент, в воскресенье утром экстренно приземлился в Ульяновске из-за недомогания пассажирки, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
По данным пресс-службы, рейс HY602 Uzbekistan airways Москва-Ташкент в 5.00 (3.00 мск) экстренно приземлился в аэропорту Ульяновска.
«Экипаж принял данное решение, поскольку пассажирке, гражданке Узбекистана, на борту стало плохо. Ей оказали первую помощь и увезли в медучреждение», — сказала представитель Uzbekistan airways.
После этого самолёт продолжил полет и благополучно приземлился в Ташкенте, добавили в пресс-службе.