В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways

ТАШКЕНТ, 3 ноя — РИА Новости. Самолёт Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент, в воскресенье утром экстренно приземлился в Ульяновске из-за недомогания пассажирки, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.