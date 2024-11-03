На Урале инкассаторская машина вылетела в кювет из-за гололеда

2 ноября на трассе от Каменска-Уральского в сторону Богдановича Свердловской области из-за гололеда в кювет вылетела машина инкассаторов. Об этом сообщает группа «Инцидент Каменск-Уральский» в ВК.
Вылетевший с трассы автомобиль доставали при помощи большегруза. Есть ли в ДТП пострадавшие — пока неизвестно.
В пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области подтвердили факт аварии. На место ДТП выезжал экипаж ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего.
Отметим, что в МЧС по Свердловской области призвали автомобилистов отказаться от поездок 3 ноября из-за сильных снегопадов и ветра, порывы которого достигают 28 метров в секунду.