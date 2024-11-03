Российские врачи спасли мужчину со сломанной пополам челюстью

Пострадавшего в бессознательном состоянии привезли в приемный покой больницы с одного из производственных объектов. В ходе обследования у него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и тройной многооскольчатый перелом нижней челюсти.
«Мы раскрыли всю нижнюю челюсть в области подбородка и углов с обеих сторон. Отломки в области подбородка были зафиксированы тремя пластинами с шурупами в правильном положении. Затем были зафиксированы отломки в области угла нижней челюсти справа двумя пластинами с шурупами», — рассказали в больнице.
Операция прошла успешно. Состояние пациента стабилизировалось, что позволило начать реабилитацию. Прогнозы на полное восстановление остаются благоприятными.