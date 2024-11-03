Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.
Жительница села Пермеево Большеболдинского района обратилась в полицию после того, как её собака породы русский охотничий спаниель получила пулевое ранение, от которого скончалась.
Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника — 28-летнего соседа — и задержали его.
«Мужчина дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что животное раскидало обувь (тапки) на крыльце дома и ело из миски его собак. Полицейскими изъята пневматическая винтовка, из которой был произведён выстрел», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
«Фигуранту уголовного дела может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — подчеркивается в сообщении.