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Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, разбросавшего тапки

Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, который ел из миски его собак.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.

Жительница села Пермеево Большеболдинского района обратилась в полицию после того, как её собака породы русский охотничий спаниель получила пулевое ранение, от которого скончалась.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника — 28-летнего соседа — и задержали его.

«Мужчина дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что животное раскидало обувь (тапки) на крыльце дома и ело из миски его собак. Полицейскими изъята пневматическая винтовка, из которой был произведён выстрел», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

«Фигуранту уголовного дела может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — подчеркивается в сообщении.