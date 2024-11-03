Неуплата налогов и хищение денег: возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО «Кезби»

«Директор ТОО “Кезби” подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО “ОзенМунайГаз” для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге. В 2021 году ТОО “Кезби” заключило договоры с АО “ОзенМунайГаз” на ремонтные работы по цене 65 тысяч тенге за бригаду в час. Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тысяч тенге за бригаду в час. Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников», — говорится в сообщении.