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Неуплата налогов и хищение денег: возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО «Кезби»

Фигурантом дела выступает исполнительный директор ТОО «Кезби». В Департаменте АФМ по региону сообщили, что директор подозревается в хищении 321 млн тенге, предназначенных для выплаты зарплат.

Кроме того, по версии следствия, подозреваемый не выплатил налоги на сумму около 1,5 млрд тенге, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Директор ТОО “Кезби” подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО “ОзенМунайГаз” для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге. В 2021 году ТОО “Кезби” заключило договоры с АО “ОзенМунайГаз” на ремонтные работы по цене 65 тысяч тенге за бригаду в час. Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тысяч тенге за бригаду в час. Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников», — говорится в сообщении.

3 ноября 2024 года подозреваемый задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.