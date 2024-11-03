Полиция устроила облаву на мигрантов и цыган в Миассе и Копейске

В Миассе силовики провели профилактическое мероприятие, целью которого было выявление фактов незаконного проживания граждан.
По информации регионального Глава МВД, в Копейске «проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений общественного порядка, профилактику преступлений и административных правонарушений».
«В отдел полиции там доставлены восемь граждан. Все дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений», — говорится в комментарии.
Сотрудниками Госавтоинспекции Копейска составлено два административных протокола по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права) и статье 12.6 (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности) КоАП РФ.
Проведение профилактических мероприятий на территории региона продолжается.