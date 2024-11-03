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Полиция устроила облаву на мигрантов и цыган в Миассе и Копейске

Полиция устроила облаву на мигрантов и цыган в Миассе и Копейске (Челябинская область) — официально сообщается, что правоохранительные органы проверили места компактного проживания иностранных граждан и лиц, склонных к противоправной деятельности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

В Миассе силовики провели профилактическое мероприятие, целью которого было выявление фактов незаконного проживания граждан.

По информации регионального Глава МВД, в Копейске «проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений общественного порядка, профилактику преступлений и административных правонарушений».

«В отдел полиции там доставлены восемь граждан. Все дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений», — говорится в комментарии.

Сотрудниками Госавтоинспекции Копейска составлено два административных протокола по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права) и статье 12.6 (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности) КоАП РФ.

Проведение профилактических мероприятий на территории региона продолжается.