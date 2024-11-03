Грузовик с крадеными лошадьми задержали в Караганде

«При досмотре авто полицейские обнаружили 40 лошадей, которые, по словам водителя, принадлежали 57-летнему пассажиру. Однако мужчина не смог предоставить документы, подтверждающие право собственности на животных. В ходе проверки выяснилось, что лошадей планировали доставить на продажу в Караганду из зимовок Актогайского района. Подозрительный груз был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Сотрудники криминальной полиции сделали фотографии животных, которые затем были переданы в Актогайский райотдел полиции и опубликованы в WhatsApp*-чате для жителей местного села. Благодаря этому один из местных всадников опознал среди лошадей двух, принадлежащих ему, и сразу сообщил об этом полиции», — рассказали в ведомстве.