«Засветился на видео»: омич устроил пьяный дебош в супермаркете и дважды пытался украсть шашлык и шампанское

В Омске местный житель устроил пьяный дебош с кражами в одном из супермаркетов. Работники магазина неоднократно пытались усмирить омича, однако их доводы на него не подействовали. Теперь на вора завели уголовное дело.
Один из посетителей супермаркета на улице 10 лет Октября в Омске украл с прилавка несколько бутылок шампанского и убежал на улицу. Охрана задержала мужчину буквально в течение нескольких минут.
На допросе выяснилось, что пьяный омич решил зайти ночью в супермаркет. Сперва он попытался украсть две упаковки шашлыков, но его остановили работники магазина. Спустя какое-то время мужчина вернулся и разбил две бутылки шампанского, а затем взял другие три бутылки и выбежал на улицу. Продавцы, видя такую картину, попытались усмирить омича, но у них ничего не получилось. Общая сумма ущерба составила 700 рублей.
Полицейские сообщили, что 37-летний мужчина работает электросварщиком в строительной компании. Ранее он уже был судим за аналогичные деяния. На омича завели уголовное дело по статье «грабеж».