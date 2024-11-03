«Засветился на видео»: омич устроил пьяный дебош в супермаркете и дважды пытался украсть шашлык и шампанское

На допросе выяснилось, что пьяный омич решил зайти ночью в супермаркет. Сперва он попытался украсть две упаковки шашлыков, но его остановили работники магазина. Спустя какое-то время мужчина вернулся и разбил две бутылки шампанского, а затем взял другие три бутылки и выбежал на улицу. Продавцы, видя такую картину, попытались усмирить омича, но у них ничего не получилось. Общая сумма ущерба составила 700 рублей.