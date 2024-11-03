В Ухте полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении ветерана-инвалида

В этот же день в Подольске полицейские задержали местного жителя, который избил и выбросил из окна своего друга. Как установили полицейские, мужчина находился в гостях у своего приятеля, между ними произошла ссора, в ходе которой знакомый выбросил его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.