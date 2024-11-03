10-летняя девочка погибла при пожаре в Башкирии

Дознавателем МЧС России установлено, что на момент возникновения пожара в доме находились две сестренки-близняшки. Родители и еще двое детей были у соседей. Когда произошел пожар, одна из девочек успела выбежать и позвала отца на помощь. 41-летний отец семейства пытался спасти дочь, но не смог ее найти и получил сильные ожоги II и III степени 50% тела, его экстренно доставили в реанимацию.
Позже, в ходе разбора места пожара, к сожалению, была обнаружена погибшая девочка, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«Это 10-й погибший ребёнок с начала 2024 года», — уточнили в ведомстве.
Пожар ликвидирован. К тушению привлекались 8 специалистов и 3 единицы техники.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По указанию начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова на место направлена оперативная группа Главного управления, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.