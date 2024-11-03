В Ташкенте задержали наркомана, который напал на таксиста. Водителю удалось спастись, выбравшись из багажника

Ещё вечером Олег, 36-летний мужчина, измотанный наркотической зависимостью, понимал, что уже к утру столкнётся с мучительным абстинентным синдромом. Единственная мысль, преследовавшая его, была найти деньги на очередную дозу. Не имея при себе средств, Олег решил осуществить дерзкое нападение.
Рано утром он вызвал такси через приложение, выбрав конечной остановкой безлюдную автостоянку. Олег, подготовив заранее сумку с проволокой и ножом, спустился к подъехавшей машине и сел на заднее сиденье, стараясь создать видимость обычного пассажира. Он завел непринужденный разговор с водителем, пытаясь втереться в доверие. Подъезжая к месту назначения, Олег попросил водителя ненадолго остановиться. И в этот момент совершил нападение: обхватив шею водителя проволокой, он начал душить его и, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги.
Водитель, испугавшись за свою жизнь, указал на подлокотник, где хранились наличные. Олег забрал деньги, а затем силой вывел таксиста из машины, связал ему руки и поместил в багажник. Сев за руль, он двинулся в путь, однако вскоре из багажника раздались крики о помощи. В какой-то момент водитель сумел освободить руки, открыл багажник изнутри и выпрыгнул, привлекая внимание прохожих.
Олег, испугавшись разоблачения, поспешно уехал, оставив автомобиль в одном из жилых массивов. Забрав с собой деньги и два телефона, он отправился искать новый способ добыть наркотики. Вскоре, с помощью телеграм-бота, он заказал дозу, оплатив её деньгами ограбленного таксиста.
Однако скрыться от правосудия ему не удалось. Спустя несколько часов Олег был задержан сотрудниками оперативно-розыскной службы Яшнабадского района Ташкента. В отношении него было возбуждено уголовное дело по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая «насильственное незаконное лишение свободы», «разбой», «кража», «угон транспортного средства», и «незаконное изготовление и хранение наркотических средств».
Яшнабадский районный суд признал Олега виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.