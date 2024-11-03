В Ташкенте задержали наркомана, который напал на таксиста. Водителю удалось спастись, выбравшись из багажника

Рано утром он вызвал такси через приложение, выбрав конечной остановкой безлюдную автостоянку. Олег, подготовив заранее сумку с проволокой и ножом, спустился к подъехавшей машине и сел на заднее сиденье, стараясь создать видимость обычного пассажира. Он завел непринужденный разговор с водителем, пытаясь втереться в доверие. Подъезжая к месту назначения, Олег попросил водителя ненадолго остановиться. И в этот момент совершил нападение: обхватив шею водителя проволокой, он начал душить его и, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги.