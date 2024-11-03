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В Новочеркасске горело бесхозное строение на площади 480 квадратов

В Новочеркасске пожарные потушили бесхозное строение на улице Мацоты, 81.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске горело бесхозное строение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 3 ноября на улице Мацоты, 81.

По предварительной информации ведомства, бесхозное строение начало полыхать около 00:58. Огонь за считанные минуты охватил порядка 480 квадратных метров территории. Очевидцы вызвали на место ЧП пожарных. Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь.

Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя три часа. На месте ЧП работали шесть спецмашин и 24 спасателя. К счастью, обошлось без пострадавших.