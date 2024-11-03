Папа пытался ее спасти и не смог: девочка десяти лет погибла в страшном пожаре в Башкирии

Сегодня, 3 ноября, в Кигинском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщила пресс-служба республиканского отделения МЧС.
Трагедия случилась в деревне Ибраево, здесь изнутри загорелся жилой бревенчатый дом. На тушение направили специалистов МЧС. Были привлечены в общей сложности восемь человек и три единицы техники.
Дознаватель ведомства выяснил, что в тот момент, когда вспыхнуло строение, внутри него были две сестренки-близняшки. Их родители и еще двое детей были у соседей.
Когда произошел пожар, одна из девочек успела выбежать на улицу и позвать отца на помощь. 41-летний мужчина пытался спасти дочку, но не смог ее отыскать. Он получил сильные ожоги второй и третьей степени половины тела, его экстренно доставили в реанимацию. Позже, в ходе разбора места ЧП, был обнаружен труп девочки.
Специалистам удалось ликвидировать пожар. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Начальник главного управления МЧС Башкирии Марат Латыпов поручил направить на место оперативную группу, в том числе эксперта испытательной пожарной лаборатории и дознавателей ведомства.
— Это десятый погибший ребенок с начала 2024 года, — сообщает МЧС.
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