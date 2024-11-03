Белоруска купила шубу за 870 рублей в соцсети и пошла в милицию в Новополоцке

Так, 39-летняя работница одного из новополоцких предприятий нашла в соцсетях предложение о продаже красивой и недорогой шубы. Администраторы онлайн-магазина связались с женщиной и сказали, что шубу доставят уже на следующий день, однако нужно перевести 870 белорусских рублей предоплаты.