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Белоруска купила шубу за 870 рублей в соцсети и пошла в милицию в Новополоцке

Жительница Новополоцка после покупки шубы пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Новополоцке белоруска покупала шубу, но вынуждена была пойти в милицию, сообщил телеграм-канал «Милиция Витебщины» УВД Витебского облисполкома.

Так, 39-летняя работница одного из новополоцких предприятий нашла в соцсетях предложение о продаже красивой и недорогой шубы. Администраторы онлайн-магазина связались с женщиной и сказали, что шубу доставят уже на следующий день, однако нужно перевести 870 белорусских рублей предоплаты.

Белоруска, чтобы купить шубу перевела всю сумму на указанные реквизиты, но долгожданной доставки так и не дождалась. Продавец удалил всю переписку и перестал выходить на связь, женщина пошла в милицию.

Ранее милиция назвала белорусам простой способ вычислить интернет-магазин мошенников.

Но еще белорусы получат штраф до 1200 рублей за выброшенного на улицу питомца.