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«Тело было на кровати». Женщина погибла на даче под Мозырем, а хозяин дома — в больнице

Женщина погибла в огне при пожаре на даче в Мозырском районе.

В Мозырском районе во время пожара в садовом товариществе погибла женщина, рассказали в управлении МЧС по Гомельской области.

Возгорание произошло 2 ноября в садовом товариществе «Строитель», расположенном вблизи деревни Бибики на Мозырщине. Около 21.30 часов очевидцы сообщили на номер 101 о возгорании в дачном доме. Пожарные при разборке и проливке строительных конструкций на кровати в горящей комнате обнаружили сильно обгоревшее тело женщины, ее личность устанавливается.

Кроме того, в больницу с ожогами обратился собственник дачного дома. Мужчина госпитализирован.

Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество, повредил стены на даче.

— Как версию причины пожара рассматриваем неосторожное обращение с огнем при курении, — прокомментировали в МЧС.

пожары