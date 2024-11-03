«Тело было на кровати». Женщина погибла на даче под Мозырем, а хозяин дома — в больнице

В Мозырском районе во время пожара в садовом товариществе погибла женщина, рассказали в управлении МЧС по Гомельской области.
Возгорание произошло 2 ноября в садовом товариществе «Строитель», расположенном вблизи деревни Бибики на Мозырщине. Около 21.30 часов очевидцы сообщили на номер 101 о возгорании в дачном доме. Пожарные при разборке и проливке строительных конструкций на кровати в горящей комнате обнаружили сильно обгоревшее тело женщины, ее личность устанавливается.
Кроме того, в больницу с ожогами обратился собственник дачного дома. Мужчина госпитализирован.
Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество, повредил стены на даче.
— Как версию причины пожара рассматриваем неосторожное обращение с огнем при курении, — прокомментировали в МЧС.