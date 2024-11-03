В Таганроге 2 ноября произошла массовая авария

По предварительной информации ведомства, водитель «Опель-Астра» выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «БМВ-118», за рулем которого находился 23-летний водитель. От сильного удара иномарка отлетела в припаркованные автомобили «Рено-Логан» и «БМВ-Икс 5». Автомобиль «БМВ-Икс 5» отбросило в автомобиль «Форд-Эскейп».