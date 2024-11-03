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В Таганроге 2 ноября произошла массовая авария

В Таганроге на центральной улице произошло массовое ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге 2 ноября произошла массовая авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло возле дома № 47 по улице Петровской.

По предварительной информации ведомства, водитель «Опель-Астра» выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «БМВ-118», за рулем которого находился 23-летний водитель. От сильного удара иномарка отлетела в припаркованные автомобили «Рено-Логан» и «БМВ-Икс 5». Автомобиль «БМВ-Икс 5» отбросило в автомобиль «Форд-Эскейп».

К счастью, обошлось без пострадавших.