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Центр Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии

Центр Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

«В связи с аварийной ситуацией в районе дома 21 по улице Тимирязева на водоводе диаметром 600 мм произведено отключение части домов и зданий в Советском и Центральном районах», — прокомментировали власти.

Там заверили, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ближайшие водоматы переведены в бесплатный режим. Они расположены по адресам: проспект Ленина, 33; улица Российская, 204; улица Свободы, 90-А.

При необходимости будет организован подвоз воды, график власти обещают опубликовать.

ЖКХ