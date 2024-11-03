Центр Челябинска остался без воды из-за коммунальной аварии

«В связи с аварийной ситуацией в районе дома 21 по улице Тимирязева на водоводе диаметром 600 мм произведено отключение части домов и зданий в Советском и Центральном районах», — прокомментировали власти.
Там заверили, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ближайшие водоматы переведены в бесплатный режим. Они расположены по адресам: проспект Ленина, 33; улица Российская, 204; улица Свободы, 90-А.
При необходимости будет организован подвоз воды, график власти обещают опубликовать.