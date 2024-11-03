В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на «мощный вирус»

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости «мощным вирусом» на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на «мощный вирус» в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщали РИА Новости в муниципалитете. Минздрав Турции в заявлении РИА Новости опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной Анталье.
«Мы не получали жалоб (от российских туристов), никакой критической ситуации нет», — заявил РИА Новости представитель Akka Hotels в турецкой Анталье.
Представитель отеля Lrs Port River в Сиде также опроверг распространяемые сообщения.
«Никакой такой ситуации нет, мы всегда готовы принять российских туристов», — заявил он.
По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов.
По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.