В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на «мощный вирус»

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости «мощным вирусом» на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на «мощный вирус» в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщали РИА Новости в муниципалитете. Минздрав Турции в заявлении РИА Новости опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной Анталье.