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В Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на «мощный вирус»

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Опрошенные корреспондентом РИА Новости отели в турецкой курортной Анталье заявили об отсутствии жалоб от российских туристов на заражение «мощным вирусом», критической ситуации не наблюдается.

Источник: © РИА Новости

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости «мощным вирусом» на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на «мощный вирус» в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщали РИА Новости в муниципалитете. Минздрав Турции в заявлении РИА Новости опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной Анталье.

«Мы не получали жалоб (от российских туристов), никакой критической ситуации нет», — заявил РИА Новости представитель Akka Hotels в турецкой Анталье.

Представитель отеля Lrs Port River в Сиде также опроверг распространяемые сообщения.

«Никакой такой ситуации нет, мы всегда готовы принять российских туристов», — заявил он.

Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается.

По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов.

По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.

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