В Первоуральске иномарка протаранила микроавтобус с пассажирами

3 ноября в 11:24 в Первоуральске на перекрестке улиц Трубников и Гагарина иномарка протаранила автобус с пассажирами. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.
40-летняя женщина за рулем «Ниссан Кашкай» попыталась проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, и врезалась в микроавтобус «Пежо», следовавший по маршруту № 18 «Крытый рынок — Береговая» с 7 пассажирами в салоне.
Люди в аварии не пострадали. Оба водителя в момент аварии были трезвы. Полиция проводит проверку по факту аварии.
— Проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно-опасным нарушением и приводит к серьезным последствиям, — напоминают в Госавтоинспекции по Свердловской области.