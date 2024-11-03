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В Первоуральске иномарка протаранила микроавтобус с пассажирами

В салоне автобуса в момент ДТП находились 7 пассажиров.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

3 ноября в 11:24 в Первоуральске на перекрестке улиц Трубников и Гагарина иномарка протаранила автобус с пассажирами. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

40-летняя женщина за рулем «Ниссан Кашкай» попыталась проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, и врезалась в микроавтобус «Пежо», следовавший по маршруту № 18 «Крытый рынок — Береговая» с 7 пассажирами в салоне.

Люди в аварии не пострадали. Оба водителя в момент аварии были трезвы. Полиция проводит проверку по факту аварии.

— Проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно-опасным нарушением и приводит к серьезным последствиям, — напоминают в Госавтоинспекции по Свердловской области.