Подросток на самокате попал под колеса Toyota в Минске

Подросток на самокате попал под колеса легковушки в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП с участием несовершеннолетнего произошло на улице Широкой в Минске 2 ноября. Установлено, что около 14.50 часов 44-летний водитель «Тойоты» на пересечении с улицей Восточной проехал на красный сигнал светофора.
В этот же момент 16-летний подросток на самокате хотел пересечь проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
После наезда несовершеннолетнего доставили в больницу для обследования.
Также женщина погибла на даче под Мозырем, а хозяин дома — в больнице: «Тело было на кровати».
Также МЧС сообщило о последствиях ураганного ветра в Беларуси 2 и 3 ноября: «Ветер валил деревья на здания, дороги, машины и жилые дома».