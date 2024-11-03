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Подросток на самокате попал под колеса Toyota в Минске

В Минске Toyota сбила подростка на самокате.

Источник: Комсомольская правда

Подросток на самокате попал под колеса легковушки в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло на улице Широкой в Минске 2 ноября. Установлено, что около 14.50 часов 44-летний водитель «Тойоты» на пересечении с улицей Восточной проехал на красный сигнал светофора.

В этот же момент 16-летний подросток на самокате хотел пересечь проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

После наезда несовершеннолетнего доставили в больницу для обследования.

Также женщина погибла на даче под Мозырем, а хозяин дома — в больнице: «Тело было на кровати».

Также МЧС сообщило о последствиях ураганного ветра в Беларуси 2 и 3 ноября: «Ветер валил деревья на здания, дороги, машины и жилые дома».