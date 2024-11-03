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МЧС рассказало о последствиях непогоды в Минске

В минувшую пятницу и субботу на Беларусь обрушился сильнейший ветер.

Источник: Telegram / МЧС Беларуси

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. В результате непогоды никто из жителей республики не пострадал, сообщили в МЧС Беларуси.

Сильнейший ветер обрушился на территорию страны в пятницу и субботу, 1 и 2 ноября. Его порывы достигали 24 метров в секунду.

В результате повреждены кровли двух сельскохозяйственных зданий в Дрогичинском районе, зафиксированы 73 случая падения деревьев в Брестской (9), Витебской (10), Гомельской (3), Гродненской (11), Минской (17), Могилевской (11) областях и Минске (12).

Кроме того, из-за падения деревьев повреждения получили по два автомобиля в Брестской и Витебской областях, три в Могилевской, пять в Минске и автомобильный прицеп-дача в Минской области. Кроме того, сорванный металлический элемент облицовки фасада многоквартирного жилого дома повредил два автомобиля в Калинковичиах.

«Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.