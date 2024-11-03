МЧС рассказало о последствиях непогоды в Минске

Кроме того, из-за падения деревьев повреждения получили по два автомобиля в Брестской и Витебской областях, три в Могилевской, пять в Минске и автомобильный прицеп-дача в Минской области. Кроме того, сорванный металлический элемент облицовки фасада многоквартирного жилого дома повредил два автомобиля в Калинковичиах.