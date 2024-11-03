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При пожаре в Островецком районе погиб пенсионер

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре дома в Островецком районе Гродненской области погиб пенсионер — хозяин жилья, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: Соцсети

Информация о том, что в д. Завидиненты горит дом, спасателям поступила утром 2 ноября. На пожаре обнаружен погибший хозяин дома — пенсионер 1941 года рождения.

Причины случившегося и гибели мужчины устанавливают специалисты.

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