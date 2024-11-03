Пьяный водитель в Гомельском районе не справился с управлением, погиб пассажир

Вчера, 1 ноября, в Гомельском районе около 18.40 находящийся в состоянии опьянения 51-летний водитель на автомобиле Volkswagen двигался на 6-м км автодороги Н4101 Мирный — Долголесье — Нагорное со стороны д. Васильево в направлении д. Долголесье. По предварительной информации, из-за неправильно выбранной скорости движения на закруглении дороги вправо водитель не справился с управлением. Машина съехала в левый по ходу движения кювет, где опрокинулась.



В результате ДТП 55-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.