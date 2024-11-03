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Самолет из Атырау дважды не смог приземлиться в аэропорту Актау

Самолет по маршруту «Атырау-Актау» дважды не смог совершить посадку в аэропорту центра Мангистауской области и возвращался обратно, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В авиакомпании «FlyArystan», которая занимается осуществлением рейса 7277 «Атырау — Актау», пояснили, что борт должен был вылететь еще 2 ноября 2024 в 06:40, но был задержан из-за непогоды.

«Вылет рейса состоялся 2 ноября в 21:50. В связи с погодными условиями в Актау, где наблюдался сильный туман, а уровень видимости был ниже минимальной, посадка самолета была невозможна и он вернулся в Атырау», — сообщил авиаперевозчик.

Второй вылет состоялся 3 ноября 2024 года в 06:50, но из-за неблагоприятных погодных условий в Актау борт вновь вернулся в Атырау.

Обратившимся к представителям авиакомпании пассажирам были предоставлены напитки, горячее питание и расселение в гостиницу. Они также имели возможность получить полный возврат средств или бесплатное перебронирование.

«Пассажиры, пропустившие стыковочный рейс Актау — Стамбул, также могли сделать полный возврат средств или бесплатное перебронирование», — отметили в компании.

На данный момент запланированное время вылета рейса — 17:30.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Международном аэропорту Актау 3 ноября 2024 года задерживаются на прилет и вылет сразу несколько рейсов.