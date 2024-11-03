Самолет из Атырау дважды не смог приземлиться в аэропорту Актау

«Вылет рейса состоялся 2 ноября в 21:50. В связи с погодными условиями в Актау, где наблюдался сильный туман, а уровень видимости был ниже минимальной, посадка самолета была невозможна и он вернулся в Атырау», — сообщил авиаперевозчик.