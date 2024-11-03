Следком устанавливает обстоятельства смерти во время пожара 10-летней девочки в Башкирии

Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства смертельного пожара в Кигинском районе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Трагедия случилась в деревне Ибраево, здесь изнутри загорелся жилой бревенчатый дом. В тот момент, когда вспыхнуло строение, внутри него были две сестренки-близняшки. Их родители и еще двое детей были у соседей.
Когда только произошел пожар, одна из девочек успела выбежать на улицу и позвать отца на помощь. 41-летний мужчина пытался спасти дочку, но не смог ее отыскать. Он получил сильные ожоги второй и третьей степени половины тела, его экстренно доставили в реанимацию. Позже, в ходе разбора места ЧП, был обнаружен труп девочки. Прокуратура республики начала проверку по факту смертельного пожара.
Сотрудники СКР проводят в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания.
— В рамках проверки проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, — сообщает Следком.
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