В Индии при атаке террористов пострадали не менее 12 человек

Главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла осудил это нападение, он указал на рост террористической активности в регионе и призвал правоохранителей сделать все возможное, чтобы остановить экстремистов. «Сегодняшние новости о нападении с применением гранаты на невинных покупателей на воскресном рынке в Сринагаре вызывают глубокую тревогу. Не может быть оправдания нападению на мирных жителей. Органы безопасности должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этой волне атак и дать людям возможность жить своей жизнью без всякого страха», — написал министр в X (ранее Twitter).