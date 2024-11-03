В Индии при атаке террористов пострадали не менее 12 человек

Пока ни одна из действующих в индийской части Кашмира экстремистских групп не взяла на себя ответственность за эту акцию. По мнению местных СМИ, за ней может стоять террористическая группировка «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ). Вчера в ходе операции правоохранителей были ликвидированы два боевика, одним из которых оказался влиятельный полевой командир из этой группировки, известный как Усман.
Главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла осудил это нападение, он указал на рост террористической активности в регионе и призвал правоохранителей сделать все возможное, чтобы остановить экстремистов. «Сегодняшние новости о нападении с применением гранаты на невинных покупателей на воскресном рынке в Сринагаре вызывают глубокую тревогу. Не может быть оправдания нападению на мирных жителей. Органы безопасности должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этой волне атак и дать людям возможность жить своей жизнью без всякого страха», — написал министр в X (ранее Twitter).
Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за этой территории в 1947 и 1965 годах вспыхивали индо-пакистанские войны. В настоящее время в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке экстремистов, Пакистан отвергает эти обвинения.