Рабочий сорвался с высоты на стройке завода в Карагандинской области

Предположительно погибший был сотрудником подрядной фирмы и занимался проведением монтажно-сварочных работ. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
«По факту несчастного случая на строящимся заводе начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК: “Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека”, — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области 3 ноября 2024 года с рельсов сошли три грузовых вагона. Инцидент не вызвал задержек других поездов.