Снегопад спровоцировал в Свердловской области более 60 ДТП

Отметим, что из-за запоздалой обработки дорог начались заторы на 276 километр Пермского тракта в районе Бисерти. Инспекторы ДПС запросили у дорожных служб выведение на смену дополнительной техники, чтобы обработать трассу противогололедными материалами.