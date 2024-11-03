Снегопад спровоцировал в Свердловской области более 60 ДТП

Снежный шторм, который накрыл Свердловскую область 3 ноября, спровоцировал огромное количество дорожных аварий.
По данным свердловской Госавтоинспекции, к вечеру воскресенья в регионе зафиксировано 61 ДТП. Причинами аварий стали плохая видимость из-за снегопада, гололедица на дорогах.
— За сутки зарегистрировано 61 ДТП, учет и регистрация которых продолжается, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Отметим, что из-за запоздалой обработки дорог начались заторы на 276 километр Пермского тракта в районе Бисерти. Инспекторы ДПС запросили у дорожных служб выведение на смену дополнительной техники, чтобы обработать трассу противогололедными материалами.