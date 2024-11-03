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Снегопад спровоцировал в Свердловской области более 60 ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 61 ДТП к вечеру 3 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Снежный шторм, который накрыл Свердловскую область 3 ноября, спровоцировал огромное количество дорожных аварий.

По данным свердловской Госавтоинспекции, к вечеру воскресенья в регионе зафиксировано 61 ДТП. Причинами аварий стали плохая видимость из-за снегопада, гололедица на дорогах.

— За сутки зарегистрировано 61 ДТП, учет и регистрация которых продолжается, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Отметим, что из-за запоздалой обработки дорог начались заторы на 276 километр Пермского тракта в районе Бисерти. Инспекторы ДПС запросили у дорожных служб выведение на смену дополнительной техники, чтобы обработать трассу противогололедными материалами.