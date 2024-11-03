В Башкирии двое мужчин устроили стрельбу во дворе жилого дома

В Стерлитамаке задержали двух парней, которые во дворе дома на улице Артема стреляли из пистолета. Момент попал на камеры домофона.
На видео видно, как двое мужчин подъехали на автомобиле. Они открыли стрельбу, но позже один из парней начал отговаривать другого этого не делать. Тот игнорировал просьбы знакомого.
Инцидентом заинтересовалась полиция. Нарушителей спокойствия отыскали и задержали.
В МВД сообщили, что пистолет оказался охолощенным. Оружие у них изъяли.
— Сотрудники полиции в отношении стрелявшего составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», — сообщили в ведомстве изданию УфаНовости.