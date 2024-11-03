Десятиклассник под угрозой «обыска» вскрыл болгаркой родительский сейф

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. С начала текущего года в Беларуси уже возбуждено боле двухсот уголовных дел, связанных с мошенничеством по схеме «Алло, мама!», рассказали в министерстве внутренних дел.
«С начала года возбуждено 215 уголовных дел по схеме “Алло, мама!”: под предлогом помощи якобы виновникам ДТП мошенники выманивали у людей деньги. Оперативники установили и задержали 198 курьеров, которые по заданию организаторов за вознаграждение забирали деньги у потерпевших, а после — переводили их кураторам».
Он подчеркнул, что курьеры как участники преступления привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать ущерб потерпевшим.
Еще одной распространенной схемой аферистов является звонок по телефону либо в мессенджере, при котором мошенники представляются правоохранителями, работниками банков либо сотовых операторов. Они просят своих жертв сообщить содержание поступающих SMS, перечислить деньги на «безопасные счета» или передать курьеру наличные.
В числе обманутых оказался столичный десятиклассник.
«Под угрозой “обыска” сам вскрыл болгаркой сейф родителей и отдал курьеру драгметаллы, “ювелирку” и деньги на общую сумму свыше 175 тысяч рублей», — сообщили в МВД.
Там призвали проявлять осторожность и не идти на поводу мошенников, а также посоветовали напомнить об уловках аферистов своим пожилым родственникам и детям.