Десятиклассник под угрозой «обыска» вскрыл болгаркой родительский сейф

«С начала года возбуждено 215 уголовных дел по схеме “Алло, мама!”: под предлогом помощи якобы виновникам ДТП мошенники выманивали у людей деньги. Оперативники установили и задержали 198 курьеров, которые по заданию организаторов за вознаграждение забирали деньги у потерпевших, а после — переводили их кураторам».