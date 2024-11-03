Словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала

Гусерка и чешский альпинист Марек Голечек 30 октября совершили восхождение на 7 234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале.
«После первого успешного восхождения по восточной стороне вершины Лангтанг-Лирунг во время спуска Ондрей Гусерка сорвался в расщелину», — говорится в сообщении Ассоциации на официальной странице в социальной сети Facebook*.
В информации уточняется, что инцидент произошел во время спуска, который альпинисты начали 31 октября, на опасном участке, где до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия, которые не позволяют вертолету добраться к месту трагедии.
«Семье, близким и друзьям предстоит смириться с тем, что Ондрея уже нет с нами», — добавили в объединении.
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