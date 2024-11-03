Подростки устроили драку в центре Петропавловска

Инцидент произошёл около 19:00 2 ноября.
«На номер “102” поступило телефонное сообщение о том, что по улице Интернациональной происходит драка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Второго отдела полиции управления полиции Петропавловска. Пострадавший в результате конфликта 17-летний житель областного центра бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту начато досудебное расследование по пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщили в департаменте полиции области.
В ведомстве отметили, что по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний житель города.
«Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Несовершеннолетний также взят на профилактический учет. В настоящее время принимаются меры по внесению соответствующего представления в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате города», — говорится в сообщении.