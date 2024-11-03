Подростки устроили драку в центре Петропавловска

«Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Несовершеннолетний также взят на профилактический учет. В настоящее время принимаются меры по внесению соответствующего представления в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате города», — говорится в сообщении.