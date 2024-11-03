«Чем больше вложить, тем выше доход»: Под Ростовом пенсионер опустошил кредитки ради мошенников

Однако, чтобы начать зарабатывать на бирже необходимо перевести все средства на определенные счета, заявил лжеброкер. Главное правило — «чем больше денег, тем больше доход». Доверчивый дончанин выполнил все условия. Он через терминал перевел со своих кредитных карт на указанные злоумышленником счета больше одного миллиона рублей.