«Чем больше вложить, тем выше доход»: Под Ростовом пенсионер опустошил кредитки ради мошенников

Под Ростовом пенсионер повелся на обещания мошенников и остался без денег. Телефонный звонок стоил пенсионеру больше миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
НЕИЗВЕСТНЫЙ НОМЕР.
Жителю Целинского района позвонили с неизвестного номера. 64-летний мужчина ответил на звонок. Человек на другом конце провода представился сотрудником биржи и предложил ему заняться инвестициями. Аферист убедил его, что это прибыльное дело, а усилий никаких прикладывать не нужно.
— Получив положительный ответ, мошенник заверил доверчивого гражданина установить программу, через которую нужно было активировать платформы для занятия инвестициями, — говорится в сообщении ведомства.
Жителю Целинского района позвонили с неизвестного номера ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
ПЕРЕВЕЛ ВСЕ ДЕНЬГИ.
Однако, чтобы начать зарабатывать на бирже необходимо перевести все средства на определенные счета, заявил лжеброкер. Главное правило — «чем больше денег, тем больше доход». Доверчивый дончанин выполнил все условия. Он через терминал перевел со своих кредитных карт на указанные злоумышленником счета больше одного миллиона рублей.
— Общая сумма ущерба составила 1 116 729 рублей, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Позже пенсионеру сообщили, что на платформе образовалась задолженность, которую необходимо закрыть. После этого мужчина осознал, что стал жертвой мошенничества и сразу же обратился в полицию.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства. Светлана МАКОВЕЕВА.
ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Жителей Ростовской области призывают с осторожностью относиться к предложениям получения прибыли в короткие сроки, инвестиций в ценные бумаги и другим сомнительным предложениям.
НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ.
Жительница Новошахтинска также подверглась уловкам мошенников. Аферист действовали по новой схеме — потенциальной жертве предлагали заменить счетчик электроэнергии.
Женщине позвонили с неизвестного номера, мужчина представился работником энергоснабжающей компании. Он сообщил, что в ее доме нужно срочно поменять счетчик электроснабжения на более современный.
— Он мне сказал, что для этого мне нужно скачать мобильное приложение на свой телефон, — рассказала полицейским доверчивая женщина. — Я согласилась и установила программу, перейдя по той ссылке, что мне прислал мужчина.
Мошенники попытались оформить кредит на женщину в размере 960 тысяч рублей, а затем перевести деньги на подозрительный счет.
Пострадавший обратился в полицию. Светлана МАКОВЕЕВА.
К счастью, система банка заподозрила сомнительные действия и заблокировала перевод денег. Женщина едва не лишилась всех сбережений. После этого она решила пойти в полицию и рассказать о случившемся. По данному факту возбудили дело по статье «Кража», и начали искать звонившего.