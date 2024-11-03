Король Испании подвергся нападкам со стороны пострадавших от наводнений

По его информации, король и королева прибыли в Валенсию в воскресенье, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений. Хотя изначально предполагалось, что они в первую очередь посетят Координационный центр по чрезвычайным ситуациям (CECOPI), монархи все же отправились непосредственно в передовой командный пункт в Пайпорте, чтобы узнать последние новости о спасательных работах, которые там проводятся.