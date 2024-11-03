Король Испании подвергся нападкам со стороны пострадавших от наводнений

По его информации, король и королева прибыли в Валенсию в воскресенье, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений. Хотя изначально предполагалось, что они в первую очередь посетят Координационный центр по чрезвычайным ситуациям (CECOPI), монархи все же отправились непосредственно в передовой командный пункт в Пайпорте, чтобы узнать последние новости о спасательных работах, которые там проводятся.
В свете разрушительных наводнений ряд известных личностей и политиков в Испании выразили своё недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.
Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.