Опубликована видеозапись с последствиями пожара в Башкирии, в котором погибла 10-летняя девочка

Когда только произошел пожар, одна из девочек успела выбежать на улицу и позвать отца на помощь. 41-летний мужчина пытался спасти дочку, но не смог ее отыскать. Он получил сильные ожоги второй и третьей степени половины тела, его экстренно доставили в реанимацию. Позже, в ходе разбора места ЧП, был обнаружен труп девочки.