Опубликована видеозапись с последствиями пожара в Башкирии, в котором погибла 10-летняя девочка

МЧС Башкирии опубликовала видеозапись с последствиями пожара в Кигинском районе, в котором погибла 10-летняя девочка.
Трагедия случилась в деревне Ибраево, здесь изнутри загорелся жилой бревенчатый дом. В тот момент, когда вспыхнуло строение, внутри него были две сестренки-близняшки. Их родители и еще двое детей были у соседей.
Когда только произошел пожар, одна из девочек успела выбежать на улицу и позвать отца на помощь. 41-летний мужчина пытался спасти дочку, но не смог ее отыскать. Он получил сильные ожоги второй и третьей степени половины тела, его экстренно доставили в реанимацию. Позже, в ходе разбора места ЧП, был обнаружен труп девочки.
Прокуратура республики начала проверку по факту смертельного пожара. Следственный комитет региона приступил к выяснению всех обстоятельств трагедии.
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