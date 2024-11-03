Таллахасси
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Во время разворота врезался в машину ГАИ». Гаишники догоняли бесправника в Минске

Бесправник попытался уйти от милиции и врезался в машину ГАИ в Минске.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Минск-Микашевичи мужчина попытался скрыться от ГАИ. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в пятницу 2 ноября под Минском около 05.04 утра. Так, на 10-м километре автодороги Р-23 госавтоинспекторы остановили легковую «Шкоду». Когда инспектор попросил водителя предъявить водительское удостоверение, мужчина проигнорировал требование и снова начал движение. Началось преследование.

Водитель игнорировал требования об остановке, включенные проблесковые маячки красно-синего цвета и звуковые сигналы, пытаясь оторваться от преследования. В какой-то момент мужчина стал разворачиваться, начал движение задним ходом и столкнулся с машиной ГАИ, но продолжил движение.

Уже в Минске на улице Кижеватова водителя удалось остановить и задержать. Выяснилось, что «Шкодой» управлял 35-летний житель Минского района. Мужчину ранее лишили водительских прав за совершенное ДТП.

На нарушителя составили шесть административных протоколов, в том числе за бесправное вождение. Авто конфисковали и отправили на штрафстоянку.

Еще подросток на самокате попал под колеса Toyota в Минске.

Также белоруска купила шубу за 870 рублей и пошла в милицию в Новополоцке.