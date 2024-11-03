«Во время разворота врезался в машину ГАИ». Гаишники догоняли бесправника в Минске

Инцидент произошел в пятницу 2 ноября под Минском около 05.04 утра. Так, на 10-м километре автодороги Р-23 госавтоинспекторы остановили легковую «Шкоду». Когда инспектор попросил водителя предъявить водительское удостоверение, мужчина проигнорировал требование и снова начал движение. Началось преследование.