Жительница Трехгорного перевела лжесотрудникам Госуслуг 800 тысяч рублей

Жертвой мошенников стала 60-летняя жительница Трехгорного. Сначала женщине позвонил якобы сотрудник с ее последнего места работы, который рассказал, что ей нужно обратиться в Социальный фонд по вопросам пенсии. Под этим предлогом он попросил продиктовать коды из СМС. Таким образом мошенники вошли в ее личный кабинет на Госулугах. Следующий звонок поступил от лжесотрудницы портала. Она рассказала потерпевшей, что от ее имени была оформлена генеральная доверенность на пользование ее денежными средствами третьим лицом. Далее ей предложили пообщаться с сотрудниками банка, где хранились накопления женщины. В «банке» пенсионерке предложили перевести 800 тысяч рублей на «безопасный» счет.