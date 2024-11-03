В Молдавии задержали женщину, которая пыталась подкупить избирателей

«Вчера вечером (2 октября — ред.) 68-летний мужчина из района Дрокия сообщил, что ему и его жене предложили деньги за то, чтобы проголосовать сегодня на выборах против одного из кандидатов. Предложение поступило от 43-летней женщины из того же города. На этом предложение не ограничилось, сегодня утром (3 октября — ред.) она пришла в дом супругов и предложила 1600 леев мужчине и 2700 леев его жене (90 и 150 долларов соответственно — ред.). Женщину задержали на 72 часа».